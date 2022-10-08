Президент УЕФА Чеферин будет баллотироваться на новый срок
- AP
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«Чеферин будет переизбираться на новый срок», — написал в социальных сетях журналист Мартин Циглер.
По его словам, президент УЕФА поблагодарил все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов.
Уточняется, что Чеферин о своём решении официально объявил на конгрессе УЕФА во Франкфурте.
54-летний спортивный функционер занимает пост главы УЕФА с 2016 года. Ближайшие выборы состоятся в 2023 году.
Ранее Чеферин объяснил, почему не планирует претендовать на пост президента ФИФА.