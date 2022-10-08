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Президент УЕФА Чеферин будет баллотироваться на новый срок

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Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал, почему намерен принять участие в выборах главы УЕФА.
Президент УЕФА Чеферин будет баллотироваться на новый срок
  • AP
  • © Vadim GhirdaVadim Ghirda

«Чеферин будет переизбираться на новый срок», — написал в социальных сетях журналист Мартин Циглер.

По его словам, президент УЕФА поблагодарил все 55 ассоциаций за их письма в поддержку следующих выборов.

Уточняется, что Чеферин о своём решении официально объявил на конгрессе УЕФА во Франкфурте.

54-летний спортивный функционер занимает пост главы УЕФА с 2016 года. Ближайшие выборы состоятся в 2023 году.

Ранее Чеферин объяснил, почему не планирует претендовать на пост президента ФИФА.

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