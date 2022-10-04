Чеферин объяснил, почему не планирует претендовать на пост президента ФИФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не планирует претендовать на должность главы Международной федерации футбола (ФИФА), поскольку это скорее политическая организация.

«Должность президента ФИФА гораздо более политическая: много встреч с государственными деятелями, раз в четыре года у вас большой футбольный фестиваль. У нас же футбол каждый день, и это делает меня счастливым», — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.

54-летний Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. 3 октября функционер заявил, что планирует переизбираться на новый срок. Следующие выборы главы организации пройдут в 2023 году.

Действующим главой ФИФА является Джанни Инфантино.

Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка.