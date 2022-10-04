Чеферин объяснил, почему не планирует претендовать на пост президента ФИФА
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«Должность президента ФИФА гораздо более политическая: много встреч с государственными деятелями, раз в четыре года у вас большой футбольный фестиваль. У нас же футбол каждый день, и это делает меня счастливым», — приводит слова Чеферина RTV Slovenija.
54-летний Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. 3 октября функционер заявил, что планирует переизбираться на новый срок. Следующие выборы главы организации пройдут в 2023 году.
Действующим главой ФИФА является Джанни Инфантино.
Ранее в УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка.