В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.

«Мозес у себя дома восстанавливается. На этой неделе, позавчера, поговорили. Виктор достаточно позитивен», — приводит слова Мележикова СЭ.

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления от травмы — около полугода.

После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.