В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса
- AP
«Мозес у себя дома восстанавливается. На этой неделе, позавчера, поговорили. Виктор достаточно позитивен», — приводит слова Мележикова СЭ.
31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления от травмы — около полугода.
После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.