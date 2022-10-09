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В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о восстановлении полузащитника Виктора Мозеса.
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса
  • AP

«Мозес у себя дома восстанавливается. На этой неделе, позавчера, поговорили. Виктор достаточно позитивен», — приводит слова Мележикова СЭ.

31-летний нигериец получил травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». 17 августа он перенёс операцию. Срок его восстановления от травмы — около полугода.

После 11 туров РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.

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