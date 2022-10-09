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Даниил Денисов рассказал, как отреагировал на критику фанатов в начале сезона

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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, как отреагировал на критику болельщиков в начале нынешнего сезона.
Даниил Денисов рассказал, как отреагировал на критику фанатов в начале сезона
  • Gettyimages.ru

«Для меня было в новинку получить столько внимания. Я привык доказывать делом, а не говорить, поэтому долго не понимал, отчего в интернете пошла такая реакция. Первое время было не по себе, но близкие и команда поддержали меня», — цитирует Денисова официальный сайт «Спартака».

По его словам, нужно продолжать играть в футбол, а не переживать из-за критики.

Денисов перешёл в «Спартак» летом 2019 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист провёл 15 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Напомним, что 9 октября в 14:00 мск состоится встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» с 11 баллами располагаются на 11-й строчке.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

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