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Ферстаппен — о защите титула чемпиона мира «Формулы-1»: это безумие

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Японии, которая принесла ему титул чемпиона мира «Формулы-1».
Ферстаппен — о защите титула чемпиона мира «Формулы-1»: это безумие
  • Gettyimages.ru

«Это безумие. У меня смешанные эмоции. Если посмотреть назад, могу сказать, что мы провели действительно потрясающий сезон. Я не мог себе такого представить. В прошлом году мы боролись за титул до самого конца, в этом вновь получили потрясающую машину и смогли победить. Огромное спасибо всем, кто внёс вклад в этот успех», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

25-летний нидерландец стал чемпионом мира во второй раз подряд.

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Японии.

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