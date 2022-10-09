Ферстаппен — о защите титула чемпиона мира «Формулы-1»: это безумие
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«Это безумие. У меня смешанные эмоции. Если посмотреть назад, могу сказать, что мы провели действительно потрясающий сезон. Я не мог себе такого представить. В прошлом году мы боролись за титул до самого конца, в этом вновь получили потрясающую машину и смогли победить. Огромное спасибо всем, кто внёс вклад в этот успех», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
25-летний нидерландец стал чемпионом мира во второй раз подряд.
Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Японии.