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Ферстаппен защитил титул чемпиона мира «Формулы-1»

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Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал чемпионом мира «Формулы-1».
Ферстаппен защитил титул чемпиона мира «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru

Титул стал для 25-летнего нидерландца вторым в карьере. Ранее гонщик становился чемпионом мира по итогам сезона-2021.

Ферстаппен сравнялся по количеству титулов с Фернандо Алонсо, Микой Хаккиненом, Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари.

Также он стал 17-м в истории многократным чемпионом мира и 11-м пилотом, завоевавшим два титула подряд.

«Формула-1» начислила полные очки за Гран-при Японии, несмотря на то, что пилоты не проехали 75 процентов дистанции. Решение мотивировано тем, что частичные очки начисляются за заезды, которые были остановлены и не возобновлены, а на трассе «Сузука» гонка была продолжена.

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Японии.

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