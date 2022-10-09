Баринов надеется, что «Локомотиву» удастся выправить ситуацию в РПЛ

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о разгромном поражении от «Сочи» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя - как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», — цитирует Баринова ТАСС.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра.