Баринов надеется, что «Локомотиву» удастся выправить ситуацию в РПЛ
«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя - как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», — цитирует Баринова ТАСС.
Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.
Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее Сергей Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра.