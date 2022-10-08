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Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра

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Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал увольнение Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера столичного «Локомотива».
Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если «Локомотив» позовёт главным тренером — пойду. Знаю, как решать задачи и ситуации, в которую попал «Локомотив», — выход из зоны переходных матчей. Никто не мог представить, что «Локо» может оказаться в этой зоне», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.

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