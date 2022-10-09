Лоськов — об отставке главного тренера «Локомотива»: поздно уволили

Бывший капитан московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал увольнение Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера столичного «Локомотива».

«Ну, уволили и уволили. Поздно уволили», — цитирует Лоськова РИА Новости.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Юран вызвался возглавить «Локомотив» после увольнения Циннбауэра.