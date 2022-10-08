Источник: Леонченко обсудил с Талалаевым его возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива»
- РИА Новости
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Об этом сообщает Metaratings.ru.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее бывший главный тренер дубля московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об увольнении Циннбауэра и Цорна.