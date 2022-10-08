Источник: Леонченко обсудил с Талалаевым его возможное назначение на пост главного тренера «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко обсудил с бывшим наставником «Ахмата» Андреем Талалаевым его возможное назначение на пост главного тренера железнодорожников.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший главный тренер дубля московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об увольнении Циннбауэра и Цорна.