Источник: Цорн и Циннбауэр вместе с помощниками будут уволены из «Локомотива»
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«Цорн и Циннбауэр вместе с помощниками будут уволены после поражения от «Сочи». Немцы утратили доверие руководства РЖД», — сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».
Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Александра Точилина.
Голами отметились Кристиан Нобоа (33-я минута), Жоаозиньо (67-я, 82-я), Владислав Сарвели (92-я).
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Железнодорожники потерпели пятое поражение кряду в РПЛ. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.
Ранее в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не завершено.