Источник: Цорн и Циннбауэр вместе с помощниками будут уволены из «Локомотива»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн и главный тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр будут уволены из столичного клуба после поражения от «Сочи».

«Цорн и Циннбауэр вместе с помощниками будут уволены после поражения от «Сочи». Немцы утратили доверие руководства РЖД», — сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Александра Точилина.

Голами отметились Кристиан Нобоа (33-я минута), Жоаозиньо (67-я, 82-я), Владислав Сарвели (92-я).

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Железнодорожники потерпели пятое поражение кряду в РПЛ. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что дело о выплатах «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не завершено.