Борис Игнатьев назвал результат матча ЦСКА — «Динамо» шагом вперёд для обеих команд

Бывший тренер московского «Динамо» Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Результат соответствует тому, что происходило на поле. Небольшое преимущество было у ЦСКА. Армейцы были быстрее и более нацеленные на игру. Но «Динамо» пыталось играть в контратаке, моментов тоже было достаточно», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

По его мнению, у обеих команд были хорошие подходы.

«Думаю, что ничья — это шаг вперёд для обеих команд. В прошлом сезоне «Динамо» было хорошо подготовлено, а в этом сезоне они не могут соответствовать тем критериям», – сказал Игнатьев.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.