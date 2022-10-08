Борис Игнатьев назвал результат матча ЦСКА — «Динамо» шагом вперёд для обеих команд
- РИА Новости
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«Результат соответствует тому, что происходило на поле. Небольшое преимущество было у ЦСКА. Армейцы были быстрее и более нацеленные на игру. Но «Динамо» пыталось играть в контратаке, моментов тоже было достаточно», — цитирует Игнатьева РИА Новости.
По его мнению, у обеих команд были хорошие подходы.
«Думаю, что ничья — это шаг вперёд для обеих команд. В прошлом сезоне «Динамо» было хорошо подготовлено, а в этом сезоне они не могут соответствовать тем критериям», – сказал Игнатьев.
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.
Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.