Ковалёв признался, что хотел бы завоевать пояс WBC до окончания карьеры
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«Конечно хочется сразиться за пояс. Если честно, хотелось бы WBC, потому что у меня был только WBC Diamond, но основного не было. Я был обязательным претендентом. И на том всё умерло», — заявил Ковалёв в эфире YouTube-канала BoxingTV.
Ковалёв в мае одержал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде.
В активе 39-летнего боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.
Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.
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