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Ковалёв признался, что хотел бы завоевать пояс WBC до окончания карьеры

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Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв рассказал о своих планах до окончания карьеры боксёра.
Ковалёв признался, что хотел бы завоевать пояс WBC до окончания карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Steve Marcus

«Конечно хочется сразиться за пояс. Если честно, хотелось бы WBC, потому что у меня был только WBC Diamond, но основного не было. Я был обязательным претендентом. И на том всё умерло», — заявил Ковалёв в эфире YouTube-канала BoxingTV.

Ковалёв в мае одержал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде. 

В активе 39-летнего боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

Ранее в команде Хамзата Чимаева опровергли информацию о сложностях с выездом с территории России.

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