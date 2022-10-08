Ковалёв признался, что хотел бы завоевать пояс WBC до окончания карьеры

Бывший обладатель трёх чемпионских поясов Сергей Ковалёв рассказал о своих планах до окончания карьеры боксёра.

«Конечно хочется сразиться за пояс. Если честно, хотелось бы WBC, потому что у меня был только WBC Diamond, но основного не было. Я был обязательным претендентом. И на том всё умерло», — заявил Ковалёв в эфире YouTube-канала BoxingTV.

Ковалёв в мае одержал победу над Тервелом Пулевым из Болгарии в главном поединке боксёрского вечера в Инглвуде.

В активе 39-летнего боксёра из России 40 побед (29 нокаутом), четыре поражения.

Для Ковалёва бой против Пулева стал дебютным в первом тяжёлом весе.

Ранее в команде Хамзата Чимаева опровергли информацию о сложностях с выездом с территории России.