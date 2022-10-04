Боец UFC Чимаев не имеет проблем с документами и может выехать из России

В команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева опровергли информацию о сложностях с выездом с территории России.

«Пишут, что Хамзат не может вылететь из России, — это неправда. У него нет проблем с документами или чем-либо ещё», — цитирует представителя команды ТАСС.

По сообщениям СМИ, шведский боец чеченского происхождения не может вылететь из России в связи с частичной мобилизацией. У него также есть российский паспорт.

Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе Чимаева в средний вес.





