Боец UFC Чимаев не имеет проблем с документами и может выехать из России
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«Пишут, что Хамзат не может вылететь из России, — это неправда. У него нет проблем с документами или чем-либо ещё», — цитирует представителя команды ТАСС.
По сообщениям СМИ, шведский боец чеченского происхождения не может вылететь из России в связи с частичной мобилизацией. У него также есть российский паспорт.
Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC.
Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе Чимаева в средний вес.