военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Боец UFC Чимаев не имеет проблем с документами и может выехать из России

Короткая ссылка
В команде бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева опровергли информацию о сложностях с выездом с территории России.
Боец UFC Чимаев не имеет проблем с документами и может выехать из России
  • Gettyimages.ru

«Пишут, что Хамзат не может вылететь из России, — это неправда. У него нет проблем с документами или чем-либо ещё», — цитирует представителя команды ТАСС.

По сообщениям СМИ, шведский боец чеченского происхождения не может вылететь из России в связи с частичной мобилизацией. У него также есть российский паспорт.

Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных  единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC. 

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе Чимаева в средний вес.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить