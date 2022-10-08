Гаврилов — о матче ЦСКА — «Динамо»: напомнил мне игру во дворе

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов оценил игру ЦСКА и «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«К сожалению, у нас многие команды не так стабильны, как «Зенит», потому и не получается навязывать борьбу. Вот матч ЦСКА — «Динамо» напомнил мне игру во дворе — сумбур, много ошибок, слабая реализация моментов», — цитирует Гаврилова «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты двигались по полю хаотично и неправильно выбирали позиции.

«Не могут принять быстро решение, каким приёмом послать мяч в ворота. А в итоге ударил по воробьям и стоит чешет голову», — сказал Гаврилов.

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью на стадионе «ВЭБ Арена» со счётом 1:1. Голкипер бело-голубых Антон Шунин был признан лучшем игроком матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» (17) расположилось на восьмой позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.