В команде бойца UFC Чимаева рассказали о возможном поединке с Костой
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«Если UFC считает, что это возможно, тогда Хамзат может согласиться. UFC — компания, которой нужны цифры, нужны результаты, которая хочет продавать, поэтому я верю, что она сделает это, если захочет. Без сомнений», — цитирует Насименто MMA Fighting.
Напомним, что в начале сентября перед турниром UFC 279 между спортсменами произошла стычка, после которой Коста неоднократно заявлял о желании выяснить отношения в клетке.
Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC.
Ранее в команде Чимаева опровергли информацию о сложностях с выездом с территории России.