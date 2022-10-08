В команде бойца UFC Чимаева рассказали о возможном поединке с Костой

Алан Насименто, член тренерского штаба шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, высказался о возможном поединке с бывшим претендентом на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе бразильцем Пауло Костой.

«Если UFC считает, что это возможно, тогда Хамзат может согласиться. UFC — компания, которой нужны цифры, нужны результаты, которая хочет продавать, поэтому я верю, что она сделает это, если захочет. Без сомнений», — цитирует Насименто MMA Fighting.

Напомним, что в начале сентября перед турниром UFC 279 между спортсменами произошла стычка, после которой Коста неоднократно заявлял о желании выяснить отношения в клетке.

Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC.

Ранее в команде Чимаева опровергли информацию о сложностях с выездом с территории России.