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Мамиашвили: ФСБР может не продлить контракт с тренером сборной Тедеевым

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев может покинуть свой пост.
Мамиашвили: ФСБР может не продлить контракт с тренером сборной Тедеевым
  • РИА Новости
  • © Сергей Черных

«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной Тедеевым. Есть определённые вопросы на этот счёт», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.

Ранее Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

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