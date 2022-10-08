Мамиашвили: ФСБР может не продлить контракт с тренером сборной Тедеевым

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что главный тренер сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев может покинуть свой пост.

«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной Тедеевым. Есть определённые вопросы на этот счёт», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.

Ранее Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.