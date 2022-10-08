Мамиашвили: ФСБР может не продлить контракт с тренером сборной Тедеевым
- РИА Новости
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«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной Тедеевым. Есть определённые вопросы на этот счёт», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.
Ранее Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.