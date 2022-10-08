Асхабадзе: футболисты «Факела» не уступили «Зениту» в желании и довели дело до ничьей

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказал мнение, что футболисты воронежского клуба в матче с «Зенитом» не уступили сопернику в желании и довели игру до ничейного результата.

«Мы боремся за выживание и показываем это в матчах со всеми — и с лидерами, и не с лидерами. 100% такие матчи добавляют уверенности всем нам. Мы поблагодарили команду — несмотря на то, что приехал гегемон нашего футбола, мы не уступили в единоборствах, в желании и довели игру до ничьей», — цитирует Асхабадзе ТАСС.

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» — 13-й (десять очков).

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Зенитом».