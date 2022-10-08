Узнать больше

Тихонов: в матче «Оренбурга» и «Ахмата» будут голы, мы увидим захватывающую игру

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Ахматом».
Тихонов: в матче «Оренбурга» и «Ахмата» будут голы, мы увидим захватывающую игру
  • РИА Новости

«И «Оренбург», и «Ахмат» в последних двух играх добились побед, не считая Кубок. Голы, я думаю, будут: обе команды много забивают в последнее время. Так что мы увидим захватывающую игру, полную борьбы», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Встреча между «Оренбургом» и «Ахматом» состоится 9 октября, она начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После 11 туров РПЛ «Оренбург» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 17 очками располагается на седьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что старается проявить себя на поле для перехода в более сильный российский клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить