Тихонов: в матче «Оренбурга» и «Ахмата» будут голы, мы увидим захватывающую игру

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Ахматом».

«И «Оренбург», и «Ахмат» в последних двух играх добились побед, не считая Кубок. Голы, я думаю, будут: обе команды много забивают в последнее время. Так что мы увидим захватывающую игру, полную борьбы», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Встреча между «Оренбургом» и «Ахматом» состоится 9 октября, она начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После 11 туров РПЛ «Оренбург» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 17 очками располагается на седьмой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что старается проявить себя на поле для перехода в более сильный российский клуб.