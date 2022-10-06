Марин: стараюсь проявлять себя, чтобы на меня обратили внимание «Зенит» и другие топы

Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что старается проявить себя на поле для перехода в более сильный российский клуб.

«Я знаю, что если буду работать над собой, то у меня появится возможность перейти в более сильный клуб. Я, в том числе, работаю, борюсь с самим собой ради этого. Я стараюсь проявлять себя в каждом матче, чтобы, в том числе, на меня обратили внимание такие команды, как «Зенит» и другие топы», — цитирует Марина Metaratings.ru.

По его словам, в России можно хорошо развить футбольную карьеру. При этом Марин отметил, что ему нравится играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Коста-риканский футболист перешёл в «Оренбург» 2 июля. В нынешнем сезоне Марин провёл десять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. 24-летний полузащитник известен по выступлениям за израильские «Хапоэль» и «Ашдод».

В нынешнем сезоне «Оренбург» после 11-го тура с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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