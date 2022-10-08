Лапорта — о Суперлиге: если топ-клубы будут постоянно играть друг с другом, это утомит

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, какие негативные моменты имеет идея о создании футбольной Суперлиги.

«Я думаю, что, если большие клубы будут постоянно играть друг с другом, это будет утомительно. Красиво и классно, когда маленькая команда побеждает большой клуб», —цитирует Лапорту ODSC.

Напомним, в мае 2021 года руководители «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» были главными инициаторами создания Суперлиги. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

«Реал» является победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, как пережил историю с Суперлигой.