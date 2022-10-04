Глава УЕФА рассказал, что не ел и не спал два дня из-за истории с Суперлигой

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, как пережил историю с Суперлигой.

«Это было неспокойное время. Когда придёт время, я смогу рассказать об этом больше или написать книгу. В то время я не спал, не ел и не пил в течение 48 часов. Мне звонили с просьбами о поддержке, угрозами и так далее», — цитирует Чеферина RTV Slovenija.

Напомним, в мае 2021 года руководители «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» были главными инициаторами создания Суперлиги. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

«Реал» является победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить участвовать «Барселоне» в Лиге чемпионов.