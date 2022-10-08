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Быстров раскритиковал руководство «Локомотива»

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров подверг критике руководство «Локомотива» и призвал спасти московский клуб.
Быстров раскритиковал руководство «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это беспредел. С таким бюджетом, с такими покупками такое творить. Если вы не можете организовать игру, если вы не можете управлять командой, то соберите вещи и покиньте клуб», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

«Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» уступил в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

Железнодорожники (девять очков) занимают 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (десять очков) располагается на 12-й позиции.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала уволить главного тренера и всё руководство «Локомотива».

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