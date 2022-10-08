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Экс-защитник «Милана» Неста считает, что он мог бы справиться с Холандом

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Бывший футболист «Милана» Алессандро Неста заявил, что он смог бы сдержать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Экс-защитник «Милана» Неста считает, что он мог бы справиться с Холандом
  • Gettyimages.ru
  • © James Gill - Danehouse

«Я мог бы справиться с Холандом. Потому что я играл против бразильца Роналдо. Холанд очень хорош, но Роналдо был особенным.  Как бы я противостоял Эрлингу Холанду? Я бы просто старался держаться поближе к нему», — цитирует Несту Goal.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После восьми туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре Холанда.

 

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