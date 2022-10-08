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Алонсо рассказал, игру в какой футбол хочет видеть у «Байера»

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, чего ждёт от команды и какой футбол хочет видеть.
Алонсо рассказал, игру в какой футбол хочет видеть у «Байера»
  • globallookpress.com
  • © Thomas Banneyer/dpa

«Мы хотим играть в современный футбол. Это означает: интенсивность с мячом и без мяча, быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом. Команда должна знать, как мы хотим играть», — цитирует Алонсо AS.

Контракт с испанцем рассчитан на два года. Алонсо впервые будет работать на должности главного тренера.

40-летний Алонсо является воспитанником «Реал Сосьедада». Он также выступал за «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». Всего в карьере футболист провёл 695 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 69 результативных передач. В 2017 году хавбек принял решение завершить выступления.

Ранее Алонсо заявил, что был готов стать наставником клуба.

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