Алонсо рассказал, игру в какой футбол хочет видеть у «Байера»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, чего ждёт от команды и какой футбол хочет видеть.

«Мы хотим играть в современный футбол. Это означает: интенсивность с мячом и без мяча, быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом. Команда должна знать, как мы хотим играть», — цитирует Алонсо AS.

Контракт с испанцем рассчитан на два года. Алонсо впервые будет работать на должности главного тренера.

40-летний Алонсо является воспитанником «Реал Сосьедада». Он также выступал за «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». Всего в карьере футболист провёл 695 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 69 результативных передач. В 2017 году хавбек принял решение завершить выступления.

Ранее Алонсо заявил, что был готов стать наставником клуба.