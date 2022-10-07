Алонсо: чувствую, что был готов стать главным тренером «Байера»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо заявил, что был готов стать наставником клуба.

«Однажды я начал обучение на тренера. Теперь я сделал этот шаг, потому что мне кажется, что он правильный. Я чувствую, что готов стать главным тренером «Байера». Дал понять людям в клубе, что очень мотивирован», — цитирует Алонсо Kicker.

Контракт с испанцем рассчитан на два года. Алонсо впервые будет работать на должности главного тренера.

40-летний Алонсо является воспитанником «Реал Сосьедада». Он также выступал за «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». Всего в карьере футболист провёл 695 матчей во всех турнирах, забил 43 мяча и отдал 69 результативных передач. В 2017 году хавбек принял решение завершить карьеру.

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