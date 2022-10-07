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Месси не собирается быть тренером после завершения карьеры

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Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры футболиста.

«Я не планирую тренировать, но Зинедин Зидан говорил то же самое, а затем стал тренером и три раза выиграл Лигу чемпионов. Я бы хотел быть спортивным директором, строить команду, сопровождать тренеров, но я не уверен в этом», — цитирует Месси tn.com.ar.

Месси дал понять, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.

Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча» и серебряным призёром чемпионата мира 2014 года. В составе «Барселоны» он стал десятикратным победителем чемпионата Испании, четырёхкратным Лиги чемпионов.

Ранее в «Барселоне» допустили, что клуб может вернуть Месси.

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