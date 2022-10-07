Месси не собирается быть тренером после завершения карьеры

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры футболиста.

«Я не планирую тренировать, но Зинедин Зидан говорил то же самое, а затем стал тренером и три раза выиграл Лигу чемпионов. Я бы хотел быть спортивным директором, строить команду, сопровождать тренеров, но я не уверен в этом», — цитирует Месси tn.com.ar.

Месси дал понять, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет последним в его карьере.

Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча» и серебряным призёром чемпионата мира 2014 года. В составе «Барселоны» он стал десятикратным победителем чемпионата Испании, четырёхкратным Лиги чемпионов.

Ранее в «Барселоне» допустили, что клуб может вернуть Месси.