В «Барселоне» допустили, что клуб может вернуть Месси
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«Если спортивное руководство сочтёт это целесообразным, мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса», — цитирует Ромеу Diario Sport.
Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.
Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Месси был признан автором гола недели в Лиге чемпионов УЕФА.