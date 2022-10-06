В «Барселоне» допустили, что клуб может вернуть Месси

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу рассказал, что клуб может приложить все усилия для возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, если руководство сочтёт это целесообразным.

«Если спортивное руководство сочтёт это целесообразным, мы приложим все усилия для этого. Мы умеем творить чудеса», — цитирует Ромеу Diario Sport.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Месси известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси был признан автором гола недели в Лиге чемпионов УЕФА.