Узнать больше

Месси стал автором гола недели в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси был признан автором гола недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Месси стал автором гола недели в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Rodrigues

Он забил гол в матче третьего тура группового раунда с «Бенфикой». Голосование по выбору гола недели в Лиге чемпионов проходило на официальном сайте УЕФА.

Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Бенфика» с пятью баллами располагается на второй позиции.

Ранее Кристоф Галтье объяснил замену Месси в матче с «Бенфикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить