Месси стал автором гола недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси был признан автором гола недели в Лиге чемпионов УЕФА.

Он забил гол в матче третьего тура группового раунда с «Бенфикой». Голосование по выбору гола недели в Лиге чемпионов проходило на официальном сайте УЕФА.

Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Бенфика» с пятью баллами располагается на второй позиции.

Ранее Кристоф Галтье объяснил замену Месси в матче с «Бенфикой».