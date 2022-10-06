Галтье объяснил замену Месси в матче с «Бенфикой»
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«Лионелю пришлось много ускоряться, и он почувствовал усталость. Месси был заменён, потому что устал, а свежий игрок на тот момент был намного лучше», — приводит слова Галтье официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1. В прошедшей игре Месси отметился голом.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Бенфика» с пятью баллами располагается на второй позиции.
Ранее УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.