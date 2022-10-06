УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
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- © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
В список попали защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, нападающий «Лейпцига» Андре Силва, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
Геррейру отметился забитым мячом в матче с «Севильей» (4:1), Силва — во встрече с «Селтиком» (3:1), Арнольд — в игре с «Рейнджерс» (2:0), а Месси — в матче с «Бенфикой».
Ранее пресс-служба УЕФА опубликовала имена номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.