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УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала имена претендентов на звание автора лучшего гола третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

В список попали защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, нападающий «Лейпцига» Андре Силва, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Геррейру отметился забитым мячом в матче с «Севильей» (4:1), Силва — во встрече с «Селтиком» (3:1), Арнольд — в игре с «Рейнджерс» (2:0), а Месси — в матче с «Бенфикой».

Ранее пресс-служба УЕФА опубликовала имена номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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