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Забияко: Дарья Касаткина — самое важное и лучшее, что есть в моей жизни

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Наталья Забияко рассказала о своих отношениях с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Забияко: Дарья Касаткина — самое важное и лучшее, что есть в моей жизни
  • globallookpress.com
  • © Rob Prange/Keystone Press Agency

«Отвечу на один вопрос. Не то, что отвечу, а просто скажу по факту. Она — самое важное и лучшее, что есть в моей жизни», — сказала Забияко в своём YouTube-канале.

В интервью Ксении Собчак Дарья и Наталья рассказали, что они познакомились в социальных сетях и там начали общение.

Напомним, что Касаткина летом совершила каминг-аут, подтвердив свои отношения с фигуристкой Натальей Забияко.

Ранее Забияко посвятила пост Касаткиной после победы теннисистки на турнире в Сан-Хосе.

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