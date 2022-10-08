Абрахам — о возможном возвращении в «Челси»: я счастлив в «Роме»
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- © Alfredo Falcone/Keystone Press Agency
«Я счастлив в «Роме» и сфокусирован на своей работе. Команда хорошая, тренер хороший, город и фанаты тоже. Только бог может знать будущее», — приводит слова Абрахама OJB Sport.
25-летний футболист является воспитанником «Челси». Он выступал за «Челси», «Бристоль Сити», «Суонси Сити», «Астон Виллу». В 2021 году хавбек присоединился к «Роме», провёл за итальянский клуб 60 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее Абрахам поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.