Абрахам: Моуринью никогда не хвалит меня

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью — один из лучших тренеров. Он знает, как общаться с футболистами, как найти лучший подход к каждому. В моём случае он никогда не хвалит меня», — приводит слова Абрахама Daily Mail.

24-летний футболист является воспитанником «Челси». Он выступал за «Челси», «Бристоль Сити», «Суонси Сити», «Астон Виллу». В 2021 году хавбек присоединился к «Роме», провёл за итальянский клуб 60 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее гол Абрахама помог «Роме» обыграть «Эмполи».