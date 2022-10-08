Агент сообщил, что мотивировку решения по отстранению Бальде должны прислать на следующей неделе
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«На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако это действительно ненормально — ждать так долго», — приводит слова Пасторелло Sport24.
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. 27-летний Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.
Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
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