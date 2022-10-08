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Железняков оценил дебют Щербаковой в роли телеведущей

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, оценил дебют олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Железняков оценил дебют Щербаковой в роли телеведущей
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я считаю, что Аня — очень интеллектуальная девочка, у неё очень образованные родители, она сама очень образованная. Ей немножечко нужно сейчас влиться, набраться опыта», — цитирует Железнякова РИА Новости.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин стали ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее продюсер Илья Авербух рассказал, почему выбрал Щербакову на роль ведущей «Ледникового периода».

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