Железняков оценил дебют Щербаковой в роли телеведущей

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, оценил дебют олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Я считаю, что Аня — очень интеллектуальная девочка, у неё очень образованные родители, она сама очень образованная. Ей немножечко нужно сейчас влиться, набраться опыта», — цитирует Железнякова РИА Новости.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин стали ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее продюсер Илья Авербух рассказал, почему выбрал Щербакову на роль ведущей «Ледникового периода».