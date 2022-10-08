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Лахтер — об Аршавине: в жизни не видел человека с такой патологической жадностью

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Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что бывший игрок сборной России Андрей Аршавин очень жадный человек.
Лахтер — об Аршавине: в жизни не видел человека с такой патологической жадностью
  • РИА Новости

«В жизни не видел человека с такой патологической жадностью. Мы пойдём пиццу есть вчетвером, перед тем как принесут счёт, Андрей выйдет в туалет. Разве может нормальный мужик так вести себя с детьми? С алиментами?» — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Аршавин за свою карьеру выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и «Кайрат». В составе сборной России игрок завоевал бронзовые медали чемпионата Европы — 2008. В том году Аршавин занял шестое место в голосовании за приз «Золотой мяч».

Ранее Лахтер высказал мнение о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

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