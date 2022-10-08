Сакамото выиграла произвольную программу на Japan Open

Чемпионка мира в женском одиночном катании Каори Сакамото одержала победу на турнире Japan Open.

За произвольную программу японка набрала 146,66 балла. Второй финишировала бельгийка Луна Хендрикс (132,53 балла), третья — американка Мэрайя Белл (119,40 балла).

Согласно правилам, на турнире участники выступают только с произвольными программами.

7 июня Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снялись с произвольной программы на турнире в Санкт-Петербурге.