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Бойкова и Козловский снялись с произвольной программы на турнире в Санкт-Петербурге

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Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снялись с турнира «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.

Фигуристы отказались от дальнейшего участия в соревнованиях из-за того, что один из спортсменов только восстанавливается после травмы, сообщает Sport24.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу с результатом 86,54 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (86,05), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).

7 октября короткую программу на соревнованиях показали мужчины и пары, а девушки и юниоры — произвольную. 8 октября покажут произвольные программы женщины, мужчины и пары.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о победе своей ученицы, фигуристки Алисы Двоеглазовой на турнире в Санкт-Петербурге.

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