Хореограф Тутберидзе: Двоеглазову ждёт большое будущее

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о победе своей ученицы, фигуристки Алисы Двоеглазовой на турнире «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.

«Она действительно честно работает, насколько ей позволяет трудолюбие и природа. И у меня на занятиях то же самое. Девочка — молодец, на правильном пути. Если она будет продолжать в том же духе, у неё хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен», — цитирует Железнякова РИА Новости.

По его словам, с хореографической точки зрения девочка очень потенциальная, талантливая.

Турнир по фигурному катанию «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» проходит в Санкт-Петербурге. 7 октября короткую программу на соревнованиях показали мужчины и пары, а девушки и юниоры — произвольную. 8 октября покажут произвольные программы женщины, мужчины и пары.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что заранее приехала на «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», чтобы посмотреть на выступления молодых фигуристов.