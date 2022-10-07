Узнать больше

Хореограф Тутберидзе: Двоеглазову ждёт большое будущее

Короткая ссылка
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о победе своей ученицы, фигуристки Алисы Двоеглазовой на турнире «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.
Хореограф Тутберидзе: Двоеглазову ждёт большое будущее
  • Gettyimages.ru

«Она действительно честно работает, насколько ей позволяет трудолюбие и природа. И у меня на занятиях то же самое. Девочка — молодец, на правильном пути. Если она будет продолжать в том же духе, у неё хорошее будущее. Я как хореограф ей доволен», — цитирует Железнякова РИА Новости.

По его словам, с хореографической точки зрения девочка очень потенциальная, талантливая.

Турнир по фигурному катанию «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» проходит в Санкт-Петербурге. 7 октября короткую программу на соревнованиях показали мужчины и пары, а девушки и юниоры — произвольную. 8 октября покажут произвольные программы женщины, мужчины и пары.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что заранее приехала на «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», чтобы посмотреть на выступления молодых фигуристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить