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Москвина: внимательно слежу за подрастающими талантами

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что заранее приехала на «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина», чтобы посмотреть на выступления молодых фигуристов.
Москвина: внимательно слежу за подрастающими талантами
  • РИА Новости

«Из моего полка сегодня все прибудут. Здоровье даже обсуждать не хочется. Ребята мои выступят, и этим всё сказано. Спасибо всем зрителям за то, что остаётесь ждать допоздна наших выступлений! А я сейчас пришла заранее, чтобы посмотреть юниоров. Внимательно слежу за подрастающими талантами», — цитирует Москвину «Матч ТВ».

Турнир по фигурному катанию «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» проходит в Санкт-Петербурге. 7 октября короткую программу на соревнованиях показали мужчины и пары, а девушки и юниоры — произвольную. 8 октября покажут произвольные программы женщин, мужчин и пар.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на «Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.

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