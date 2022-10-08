Стерлинг: Диллашоу работает с врачом или принимает запрещённые вещества

Американский боец в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг обвинил Ти Джея Диллашоу в том, что он принимает допинг.

«Не сомневаюсь, что этот парень работает с каким-то врачом или принимает микродозы запрещённых препаратов. Гарантирую, что он найдёт способ получить преимущество. Он делает это на протяжении всей карьеры в UFC», — цитирует Стерлинга MMA Junkie.

Поединок между бойцами пройдёт 22 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

На UFC 273 Стерлинг одолел Петра Яна раздельным решением судей по итогам пяти раундов и защитил титул чемпиона в легчайшем весе. Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года, тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Стерлинг оценил шансы Умара Нурмагомедова стать чемпионом UFC.