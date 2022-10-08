Козловский: главное, чтобы кодекс этики ФФККР не стал орудием сокрытия важных вещей

Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский оценил введение кодекса этики Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Спортсмены должны уважать друг друга и демонстрировать достойное поведение. Единственное, исходя из тех пунктов, которые я видел, главное, чтобы он не стал орудием в сокрытии каких-то важных вещей», — цитирует Козловского РИА Новости.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на турнире «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге с результатом 86,54 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (86,05), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).

Ранее испанская фигуристка Сара Уртадо, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, назвала причины ухода из группы российского тренера Александра Жулина.