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Козловский: главное, чтобы кодекс этики ФФККР не стал орудием сокрытия важных вещей

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Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский оценил введение кодекса этики Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Спортсмены должны уважать друг друга и демонстрировать достойное поведение. Единственное, исходя из тех пунктов, которые я видел, главное, чтобы он не стал орудием в сокрытии каких-то важных вещей», — цитирует Козловского РИА Новости.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на турнире «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге с результатом 86,54 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (86,05), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).

Ранее испанская фигуристка Сара Уртадо, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, назвала причины ухода из группы российского тренера Александра Жулина.

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