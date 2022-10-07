Фигуристка Уртадо — об уходе из группы Жулина: мы утратили чувство безопасности

Испанская фигуристка Сара Уртадо, выступавшая в танцах на льду с Кириллом Халявиным, назвала причины ухода из группы российского тренера Александра Жулина.

«Несколько дней мы спокойно работали, а потом грянуло известное политическое событие. Это было очень неожиданно. Мы утратили чувство безопасности, и пришлось на ходу принимать решения. Мы не знали, как долго продлится конфликт. Позвонили в испанское консульство, и там нам рекомендовали срочно вернуться в Испанию», — цитирует Уртадо «Матч ТВ».

Она также отметила, что уход дуэта от Жулина не означает, что фигуристы сами хотели этого. По её словам, у них были прекрасные отношения со всеми тренерами и другими спортсменами.

Уртадо встала в пару с Халявиным в 2016 году. Фигуристы выступали за Испанию, но на протяжении шести лет тренировались под руководством Жулина. На Олимпийских играх 2018 года танцевальный дуэт занял 12-е место, лучший результат пары — шестое место на чемпионате Европы 2022 года.

Ранее сообщалось, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, приняли решение взять паузу в выступлениях.