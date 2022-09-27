Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в карьере

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, приняли решение взять паузу в выступлениях.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — цитирует пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину РИА Новости.

Дуэт Степанова — Букин пропустил контрольный прокат фигуристов сборной России без объяснения причин. Пара также отсутствовала в списках сеяных спортсменов на российских этапах серии Гран-при.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил.