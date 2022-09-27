военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в карьере

Короткая ссылка
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, приняли решение взять паузу в выступлениях.
Фигуристы Степанова и Букин взяли паузу в карьере
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — цитирует пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину РИА Новости.

Дуэт Степанова — Букин пропустил контрольный прокат фигуристов сборной России без объяснения причин. Пара также отсутствовала в списках сеяных спортсменов на российских этапах серии Гран-при.

Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить