Ткаченко — об отстранении от УЕФА: для русского футбола это ужасно, но не катастрофа

Глава ProSports Management Герман Ткаченко высказался о санкциях Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) в отношении российского футбола.

«Для русского футбола это ужасно, нечестно, но не катастрофа. Катастрофой будет исключение из ФИФА — ну прямо кошмар. Вот этого нельзя допускать. Деградация технологий, невозможность трансферов, люди, которые играют в наших чемпионатах, не могут играть в других чемпионатах и так далее», — заявил Ткаченко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался об отстранении сборной России и клубов чемпионата России от участия в международных соревнованиях.