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Сёмин: Соболев не играет никакой роли

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Сёмин: Соболев не играет никакой роли
  • РИА Новости

«Не хочу комментировать. Соболев не играет никакой роли. Он не мой футболист», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, считает ли свой дуэт с Соболевым лучшим в РПЛ.

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