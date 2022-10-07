Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал об адаптации Оздоева в Турции
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«Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь», — цитирует Акына ТАСС.
Игра в Стамбуле закончилась со счётом 2:1 в пользу «Истанбулспора».
Российский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев попал в стартовый состав и отдал голевую передачу на 37-й минуте.
«Фатих Карагюмрюк» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Истанбулспор» с восемью очками располагается на 13-й строчке.
Ранее турецкий журналист оценил игру Оздоева в матче с «Истанбулспором».