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Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал об адаптации Оздоева в Турции

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Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын надеется, что российский полузащитник Магомед Оздоев сможет сделать как можно больше результативных передач в текущем сезоне.
Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» рассказал об адаптации Оздоева в Турции
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«Мы действительно очень рады его игре, он показывает характер. Да, он полностью адаптировался в команде и в чемпионате Турции. Оздоев действительно счастлив быть здесь», — цитирует Акына ТАСС.

Игра в Стамбуле закончилась со счётом 2:1 в пользу «Истанбулспора».

Российский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев попал в стартовый состав и отдал голевую передачу на 37-й минуте.

«Фатих Карагюмрюк» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Истанбулспор» с восемью очками располагается на 13-й строчке.

Ранее турецкий журналист оценил игру Оздоева в матче с «Истанбулспором».

 

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