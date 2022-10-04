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Турецкий журналист оценил игру Оздоева в матче с «Истанбулспором»

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Турецкий спортивный журналист Самет Чайир прокомментировал игру российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева в матче турецкой Суперлиги с «Истанбулспором».
Турецкий журналист оценил игру Оздоева в матче с «Истанбулспором»
  • РИА Новости

«Я видел игру Оздоева лишь в последнем матче чемпионата с «Истанбулспором». Его голевая передача просто фантастическая. Он усиливает игру команды в центре поля — и в обороне, и в нападении», — цитирует Чайира Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что турецкому клубу нужно строить новую команду, так как их общая игровая мощь слаба.

Игра в Стамбуле закончилась со счётом 2:1 в пользу «Истанбулспора».

Российский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев попал в стартовый состав и отдал голевую передачу на 37-й минуте.

«Фатих Карагюмрюк» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Истанбулспор» с восемью очками располагается на 13-й строчке.

Ранее агент Оздоева отреагировал на невызов футболиста в сборную России на матч с Киргизией.

 

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