Турецкий журналист оценил игру Оздоева в матче с «Истанбулспором»
- РИА Новости
«Я видел игру Оздоева лишь в последнем матче чемпионата с «Истанбулспором». Его голевая передача просто фантастическая. Он усиливает игру команды в центре поля — и в обороне, и в нападении», — цитирует Чайира Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что турецкому клубу нужно строить новую команду, так как их общая игровая мощь слаба.
Игра в Стамбуле закончилась со счётом 2:1 в пользу «Истанбулспора».
Российский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев попал в стартовый состав и отдал голевую передачу на 37-й минуте.
«Фатих Карагюмрюк» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Истанбулспор» с восемью очками располагается на 13-й строчке.
Ранее агент Оздоева отреагировал на невызов футболиста в сборную России на матч с Киргизией.