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Metaratings: «Сочи» зимой предпримет ещё одну попытку подписать Степанова

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Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов может продолжить карьеру в «Сочи».
Metaratings: «Сочи» зимой предпримет ещё одну попытку подписать Степанова
  • Gettyimages.ru

«Сочи» зимой планирует вновь попытаться заполучить игрока, которого летом «Арсенал» отказался отпускать в последний момент перед заключением сделки, сообщает Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Степанов провёл за тульскую команду 30 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

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