Metaratings: «Сочи» зимой предпримет ещё одну попытку подписать Степанова

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов может продолжить карьеру в «Сочи».

«Сочи» зимой планирует вновь попытаться заполучить игрока, которого летом «Арсенал» отказался отпускать в последний момент перед заключением сделки, сообщает Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Степанов провёл за тульскую команду 30 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом».